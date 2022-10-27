Водитель автобуса едва не сбил толпу пешеходов во Владивостоке, проехав на красный

Пользователи сети возмутились поступком горе-водителя.

Водитель автобуса маршрута №23 проехал на красный свет во Владивостоке и чуть не задел пешеходов. Транспортное средство промчалось по зебре, когда остальные автомобили уже остановились, сообщает «КП – Владивосток».

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Svodka25, видно, как шофер 23-го проигнорировал желтый цвет светофора и пролетел по трассе на перекрестке в районе бизнес-центра «Фрэш Плаза».

Пользователи сети возмутились поступком горе-водителя:

«Да они что таксисты, что автобусники. Обнаглели в конец», «Наверное увидел сколько автобусов стоит на светофоре. Решил быстрее всех проскочить чтобы больше народу собрать на следующей остановке», «Подскажите, как называется это заболевание», – возмущенно писали комментаторы.

Кстати, недавно на этом месте, На пересечении Океанского проспекта с Фонтанной, появилась дорожная «вафельница», писала «КП». Разметка показывает автомобилистам, куда заезжать нельзя, если светофор начал переключаться на красный свет, но очевидно водителя автобуса это не касается.

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