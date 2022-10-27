Мать погибшего на Украине приморца приняла награду своего сына

Офицер награжден орденом посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность. Фото: Анастасия Карицкая

27 октября близким родственникам Максима Мельника, который погиб во время специальной военной операции на Украине, передали Орден Мужества. Награду приняла мать офицера Наталья Цитлионок.

Орден вручил заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Максим Мельник родился во Владивостоке в 1997 году. В период военной службы состоял в воинском звании командира инженерно-штурмового взвода. Погиб при исполнении воинского долга в период специальной военной операции.

Указом президента России от 11 июня 2022 года офицер награжден орденом посмертно за мужество, отвагу и самоотверженность.

Ранее «Комсомолка» рассказывала историю о приморском солдате, который героически погиб во время специальной военной операции. В честь Юрия Александрова установили памятную мемориальную доску на территории 43 школы города Владивостока.

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