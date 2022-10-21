Родители погибшего на Украине приморца рассказали, как их сын рвался защищать Родину

Солдата наградили орденом мужества посмертно. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В вооруженных конфликтах за мирное небо над головой сражаются настоящие герои. Но где эти конфликты – там жестокость, порою несправедливость и, к несчастью, смерть. Эта история о смелом, добром и улыбчивом парне, который пал смертью героя во время спецоперации на Украине. В честь Юрия Александрова, выпускника 43 школы города Владивостока, на территории этого образовательного учреждения торжественно открыли памятную мемориальную доску в присутствии его семьи, друзей и учителей.

Семья пришла почтить память Юры вместе с учителями и учениками 43 школы. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Боль в глазах родных людей Юры, которые нашли в себе силы прийти на это мероприятие, невозможно передать словами. Но семья Александровых – люди сильные, отец и мать погибшего лично сорвали белое полотно с мемориальной доски. «Мой герой», – прошептала Ольга Александрова, мать бойца, взглянув на фото своего единственного ребенка. В память о герое боевой расчет выполнил три выстрела в небо.

В память о герое боевой расчет выполнил три выстрела в небо. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Юрий – старший матрос 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота погиб 6 марта во время специальной военной операции на территории Украины. Его посмертно наградили орденом мужества. Памятный знак теперь всегда будет воспоминанием о подвиге, доблести и чести, которые проявляют ежедневно наши бойцы, защищая мирных людей. К школьникам обратился ветеран боевых действий Станислав Иванов.

Юрий – старший матрос 155-й отдельной бригады Тихоокеанского флота погиб 6 марта. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– Ребята, в этой истории патриотизм играет очень большую роль. Вы – наша молодежь – подрастающее поколение. И когда проходите мимо этой доски, в вашей голове и даже душе должно возникать понимание, за что отдал свою жизнь этот человек. За Родину. Солдат умирает два раза. Первый – на поле боя, второй – когда о нем забывают. А забывать о таких людях нельзя.

Классный руководитель Галина Кучеренко выразила соболезнования родным и близким Юры. Она рассказала детям, каким веселым и улыбчивым был парень, который когда-то так же, как и они, сидел за партой, бежал по звонку на перемену, выручал своих друзей и мечтал о прекрасном будущем. Многие не смогли сдержать слез. О том, каким человеком был Юрий Александров корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» рассказала его мама.

Родители погибшего смотрят на мемориальную доску. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

– О таких, ка кон говорят – золотой ребенок. Хороший сын, брат, племянник. Оглянитесь, сюда пришло столько девчонок и парней, это все его друзья. Знаете, никто не может сказать ни одного плохого слова. Рос самым обычным мальчишкой, пошел служить. Он сам этого захотел, и Родину защищать поехал по собственному желанию, поставил нас всех перед фактом. Он был таким, знаете, настоящим мужичком. Нам очень его не хватает, так плохо без него, – голос женщины сорвался. Ее спрятали в объятиях родные и друзья ее погибшего сына.

Люди возносили цветы в память о смелом земляке. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Ребята запомнят, какой отважный человек, когда учился в 43 школе. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

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