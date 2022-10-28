Ноль градусов и гололедица на дорогах ожидаются в Приморье в пятницу, 28 октября

Фото: Анна СОБОЛЬ

В пятницу, 28 октября, Приморский край окажется во власти холодного тропосферного вихря. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают местами небольшие и умеренные осадки, в отдельных районах на дорогах и вовсе гололедица. Ветер возьмет направление с северо-запада, умеренный местами до сильного. Температура воздуха 0...+10°C.

В дальневосточной столице переменно облачно, но в основном без осадков. Температура воздуха от 6 до 8 градусов со знаком плюс, а ветер сильный северо-западный.

В соседнем Уссурийске метеорологи прогнозируют временами небольшой дождь. Умеренный ветер возьмет направление с северо-запада, температура воздуха такая же, как и во Владивостоке.

В Находке тоже переменно облачно и почти без осадков. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха +8...+10°C.

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