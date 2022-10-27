О погоде рассказал Борис Кубай. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Уже совсем скоро наступит ноябрь, и жители Владивостока задаются вопросом, когда же выпадет первый снег в крае, а самое главное, ждать ли в городе ледяных дождей. О прогнозе погоде в последней месяц осени рассказал глава портала «Примгидромет» Борис Кубай.

По словам метеоролога, первый снегопад для приморской столицы – это большая вероятность коллапса. Осадки могут обрушиться на город, если сформируются фронтальные зоны с контрастом температур, которые затем превратятся в активный циклон и выйдут к Владивостоку.

Борис Кубай отметил, что в октябре установилась относительно теплая погода. Если такая же ситуация сохранится в ноябре, то вероятность снегопада окажется минимальной.

В самом начале ноябре над Приморьем может пройти атмосферный фронт с циклонов, что вызовет дожди, а в некоторых районах вслед за осадками придут грозы, а температура воздуха достигнет 0…+4°C. Когда же циклон и фронт уйдут в Охотское море, на севере края похолодает до -3…-5°C и выпадет снег.

– Пока все спокойно, что-то измениться может ближе к концу первой декады ноября, тогда и появится вероятность выпадения снега. Будем следить, как это все будет меняться, – рассказали «Комсомольской правде – Владивосток» в пресс-службе «Примгидромета».

Редакции также ответили, стоит ли готовиться жителям приморской столицы к ледяному апокалипсису, который обрушился на город два года назад. Пока никакая угроза не предвидится, если же на горизонте появится что-то серьезное, метеорологи обязательно сообщат об этом.

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