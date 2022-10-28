Дальнегорский городский округ. Фото: dpskontrol_125rus

В некоторых районах Приморья выпал снег в пятницу, 28 октября. В Кавалерово и Дальнегорске дороги не видно под слоем слякоти. Очевидцы опубликовали кадры в автомобильных группах. Снегоуборочная техника орудует на улицах.

Осадки вызвали транспортный коллапс на Дальнегорском перевале. Пассажиры рейсовых автобусов выходят из транспорта и добираются до мест работы пешком. Некоторые машины встали из-за наледи, остальные буксуют по заснеженным трассам. Погоду в Приморье определяет холодный тропосферный вихрь, следует из данных портала Примпогода. На юге края (во Владивостоке, Уссурийске и Находке) возможен небольшой дождь.

Снег же традиционно атаковал сначала северные районы Приморья. Приближение зимы первыми зафиксировали жители Красноармейского района – снег там выпал еще 18 октября. Владивостоку такие осадки прогнозируют в середине ноября.

Ранее «Комсомольская правда» отмечала, что ледяного дождя, с которым город столкнулся в 2020 году, не ожидается. Об этом свидетельствуют прогнозы метеоролог Примгидромета.

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