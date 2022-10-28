Почти 850 килограммов вещества для наркопроизводства из Китая задержала Дальневосточная таможня

Вещество включено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Фото: ДВТУ.

Опасный груз прибыл во Владивосток морем из Китая. Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни изъяли 848 килограммов вещества, которое используется для изготовления мефедрона. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Груз прибыл в адрес приморской компании и числился в декларации как вещество, используемое в химической промышленности. И все бы ничего, вот только в четырех пластиковых бочках, оказавшихся в порту Владивостока, находилась «запрещенка».

Проведенные исследования подтвердили, что вещество – это ни что иное, как опасная химия: (4-метилфенил) пропан-1-он. Используется оно для изготовления наркотических средств. Того количества, которое задержали в порту, хватило бы для создания до 1,5 миллиона разовых доз.

В пресс-службе Дальневосточной таможни уточнил, что вещество включено в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, его ввоз в Российскую Федерацию возможен только при наличии соответствующего разрешения МВД России. Естественно, что таких документов у декларанта не оказалось.

Сейчас специалисты устанавливают круг лиц, которые могут быть причастны к незаконной деятельности. Опасный груз из оборота изъят.

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