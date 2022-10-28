Двое приморцев передали в зону СВО внедорожники

Фото: скриншот из видео.

Бизнесмены из Приморья решили поддержать наших бойцов и передали в зону СВО два внедорожника безвозмездно. Губернатор края лично поблагодарил каждого из них и еще раз призвал местных жителей оказать помощь, если это в их силах. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сами предприниматели из Дальнереченска. О том, что двое мужчин решили оказать посильную помощь, в своем Telegram-канале рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. По его словам, уже более 16 авто ушло именно от приморцев.

– Выражаем огромную благодарность ко всем, кто неравнодушен, кому дорога судьба людей, находящихся там. Видим, что эта работа дает свой результат. Каждую неделю поступают такие джипы, которые мы отправляем. Поэтому еще раз обращаемся ко всем, кто может оказать помочь и содействие в поставке таких машин. Они помогают бороться с танками, мобильно перебраться на нужное направление и обеспечивать безопасность наших воинов при выполнении задач.

Также глава края уточнил, что машины максимально быстро в скором времени переправятся в зону СВО.

Как ранее сообщала «Комсомолка», чтобы поддержать земляков, защищающих Родину, Олег Кожемяко предлагает покупать пикапы для отправки, а также оказывать финансовую поддержку через специальный фонд. В официальном telegram-канале Олег Кожемяко записал видеообращение, в котором поделился, как помочь воинам на фронте.

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