Летел несколько метров: в Приморье ребенок попал под колеса на пешеходном переходе

Семилетнего мальчика сбили на пешеходном переходе в Большом Камне. Фото: @bkamen_news.

В Большом Камне 28 октября на улице Карла Маркса водитель сбил ребенка прямо на пешеходном переходе. От сильного удара мальчик отлетел на большое расстояние и не мог пошевелиться. Школьник остался жив и находится больнице, по крайней мере, в сводках погибших он не значится, сказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе местной полиции.

Семилетний мальчик, вероятнее всего, возвращался из школы, когда произошла трагедия. Ребенок бежал по улице и свернул на пешеходный переход, но не убедился в безопасности. Хоть перед «зеброй» положено заранее скидывать скорость, не все водители успели среагировать. Черный джип, похожий на Toyota Land Cruiser Prado, сбил ребенка примерно на середине проезжей части.

Удар был настолько сильным, что он отлетел на несколько метров и не мог встать. Первоклассник выжил, но получил травмы, о состоянии юного жителя города пока неизвестно. Подробности происшествия еще предстоит выяснить специалистам. «КП – Владивосток» следит за развитием событий.

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