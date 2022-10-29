Производитель сливочного масла из Уссурийска разбавлял его растительным, нарушая ГОСТы

Тематическая иллюстрация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания из Уссурийск добавляла в сливочное масло растительное и умалчивала об этом. Специалисты Россельхознадзора вскрыли обман, проведя лабораторные исследования. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

– Специалистами подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Приморская межобластная ветеринарная лаборатория» проведено исследование проб сладко-сливочного несоленого масла с массовой долей жирности 72,5% произведенного ООО «КХ «Виктория» Уссурийского городского округа Приморского края. В результате проведенных исследований в продукции выявлены признаки фальсификации, – отметили в ведомстве.

Лабораторные испытания показали, что в продукции обнаружено присутствие жиров растительного происхождения – β-ситостерина, кампестерина, стигмастерины. Там же найдено несоответствие соотношения метиловых эфиров жирных кислот. В стериновой фракции молочного жира содержится лишь холестерин, а фитостерины (β-ситостерин, кампестерин и стигмастерин) содержаться не могут, что указывает на некоторые несоответствия.

– Выявление растительных стеринов в составе молочной продукции говорит об использовании немолочных видов сырья – добавлении растительных масел. Информацию об этом производители обязаны размещать на упаковке товара. Как правило, розничная стоимость на такую молочную продукцию должна быть ниже.

Исследуемые партии признаны не соответствующими ГОСТу, а также требованиям технических регламентов, – подчеркнули в Россельхознадзоре.

Информация о выявленных нарушениях теперь находится в единой системе в области ветеринарии «Веста». В том числе сведения зафиксированы в Центральном аппарате и территориальном управлении Россельхознадзора, управлении ветеринарии субъектов РФ и в других ведомствах.

«КХ «Виктория» обязан устранить нарушения требований технических регламентов. Кроме того, производитель извещен о необходимости изъятия из оборота некачественной продукции.

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