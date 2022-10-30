Приморцев растрогал добрый поступок полицейских

Мужчина поблагодарил сотрудников за их неравнодушие и отзывчивость. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Приморцы активно обсуждают поступок полицейских, которые патрулировали 29 октября маршрут в селе Вольно-Надеждинское. Лейтенанты полиции Виктор Штаничев и Евгений Плетнев заметили на Железнодорожной улице мужчину в инвалидной коляске, они не стали проезжать мимо и поинтересовались у него, что же случилось.

Человек находился на краю проезжей части, полицейским он рассказал, что живет неподалеку, из дома выбрался сам, отправлялся в ближайший магазин за продуктами, но очень устал на обратном пути, поэтому не мог ехать дальше.

Сотрудники ГИБДД не оставили приморца, а предложили помощь. Пока один инспектор катил инвалидную коляску, второй за рулем патрульной машины сопровождал коллегу. Мужчина поблагодарил сотрудников за их неравнодушие и отзывчивость. Многих приморцев тронул такой пускай и простой, но добрый поступок.

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