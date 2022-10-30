В начале ноября жители Владивостока останутся без холодной воды

Специалисты отмечают, что отключения продлятся не более 9 часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владивостоке на следующей неделе пройдут отключения холодной воды. Об этом рассказали в пресс-службе «Примводоканала». Это вынужденная мера в связи с производством плановых ремонтных работ. Изменения затронут Ленинский и Первореченский районы.

1 ноября с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет в домах, расположенных по следующим адресам: Пологая, 50; Уборевича, 20, 20а, 20а стр. 1, 22, 22а, 20.

3 ноября с 09:00 до 19:00 пройдут аварийные ремонтные работы, которые затронут следующие адреса: Военное Шоссе, 1, 1а, 1а стр. 1, 5, 5а, 5в, 5б, 11, 13, 20а, 22, 24, 28.

Стоит отметить, что некоторые жители Артема тоже останутся без холодной воды, начиная с 9 ноября. Из-за плановых ремонтных работ водоснабжения не будет по следующим адресам: Черноморская 4, 4/1, 4/2, 6, 6А, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20.

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