Первый день ноября принесет в Приморье дожди

В крае ожидаются сильный ветер и облачность. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Приморские синоптики рассказали, какая погода ожидается в крае в начале октября. По информации метеорологов, китайский циклон вызовет осадки.

Как рассказали специалисты портала «Примпогода», в ночь на вторник, 1 ноября, на большей территории Приморья пройдут дожди различной интенсивности, они не предвидятся только на северо-востоке. Ожидается сильный южный ветер и облачность. Температура воздуха достигнет +1…+10°C, на северо-востоке похолодает до 0…-4°C. Днем непогода переместится на восток, на западе осадки прекратятся, потеплеет до +6…+14°C.

В ночь на 2 ноября дожди сохранятся только на северо-востоке, северо-западный ветер усилится, в континентальных районах ожидаются отрицательные показатели температуры воздуха. День обещает быть прохладным, столбики термометров покажут от +3°C на севере до +10°C на юге.

Во Владивостоке в ночь на 1 ноября пройдет дождь, задует сильный юго-восточный ветер, который позже сменит свое направление на северо-запад. Осадки прекратятся к середине дня. Температура воздуха в течение суток останется в пределах +7…+10°C.

В среду, 2 ноября, дожди не предвидятся, но сохранится сильный северо-западный ветер, похолодает до -1...+2°C, после обеда температура воздуха поднимется до +6…+9°C.

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