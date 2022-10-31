Тепло начнет поступать в дома жителей Владивостока уже в понедельник, 31 октября

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Владивостоке к отоплению подключают жилой фонд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Началась подача тепла в город с социальных объектов – детских садов, школ, больниц. Чтобы подключить жилые дома потребуется время, по крайней мере так говорят в мэрии. Процесс проходит поэтапно. Первое – это наладка системы на зимний режим.

– Необходимо соблюсти все гидравлические параметры в распределительных сетях. Если технологические нормы не будут соблюдены, в системе отопления возможны аварии и сбои. Одновременно к приему теплоносителя готовятся управляющие компании. Многие зависит от их оперативности, – пояснил директор МУПВ «ВПЭС» Алексей Родькин.

Кстати, если отопление в квартирах по итогам запуска будет отсутствовать или температура не будет соответствовать нормам, жильцам нужно обращаться в свою управляющую компанию.

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