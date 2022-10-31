Вместо пустыря на улице Окатовой во Владивостоке появился благоустроенный сквер

Территорию благоустроили в рамках проекта «1000 дворов Дальнего Востока». Фото: Администрация Владивостока

В рамках федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока» во Владивостоке завершили комплексное благоустройство территории на Окатовой. Раньше здесь находился заброшенный пустырь, но теперь появилась прогулочная зона, тротуары и игровые площадки для детей разных возрастов. Обновленный сквер осмотрели глава города Константин Шестаков и главный федеральный инспектор по Приморью Сергей Грызыхин.

Программа «1000 дворов Дальнего Востока», которую инициировал полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, помогает не только благоустроить придомо, но и сформировать пешеходные связи между ними, создать дополнительные парковочные места и внутриквартальные скверы.

Мэр города посетил обновленные дворы. Фото: Администрация Владивостока

– Надеемся, что реализация программы продолжится, потому что во Владивостоке еще много дворов, которые нуждаются в таком комплексном благоустройстве, – отметил Константин Шестаков.

По словам и.о. руководителя Дирекции общественных пространств Владивостока Артура Шибарова, проект по обновлению дворов на Окатовой создавался с учетом пожеланий местных жителей. Представители организации встречались с владивостокцами, которые рассказывали, чего не хватает этому месту, и они остались довольны благоустроенным пространством.

– Вместо пустыря у нас теперь прекрасная площадка. Здесь есть места отдыха для взрослых и игровые площадки для детей, дорожки, где они могут покататься на роликах и самокатах. Мы очень рады таким изменениям, – поделились впечатлениями местные жители.

Местные жители остались довольны улучшенной территорией. Фото: Администрация Владивостока

На Окатавой появилось множество функциональных зон – спортивная и событийные площадки, игровые зоны для детей, лестницы и тротуары, парковочные зоны, а также отремонтированы придомовые дороги.

Также во дворах установили систему видеонаблюдения, а в ближайшее время появится бесплатный wi-fi.

Скоро здесь появится бесплатный wi-fi. Фото: Администрация Владивостока

Напомним, что к программе «1000 дворов Дальнего Востока» кроме улицы Окатовой подключились и другие: Верхнепортовая, Добровольского, Карбышева, Прапорщика Комарова, Русская, Успенского. Также в приморской столице есть краевой проект «1000 дворов». Всего в городе в этом году планируют отремонтировать 163 придомовые территории.

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