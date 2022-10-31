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Тела россиянок, которые погибли в давке в Сеуле, доставят в Приморский край на пароме. Другого сообщения между странами пока нет, сообщает «КП – Владивосток» со ссылкой на ТАСС.

О содействии в транспортировке тел агентству заявил глава представительства МИД РФ во Владивостоке Андрей Броварец. Дипломат отметил, что в давке погибли четыре россиянки, две – из Приморского края.

Девушки давно не живут на родине. Юлина Пак год назад переехала в Сеул, Оксана Ким родом из Спасска-Дальнего, но жила в Корее уже четыре года.

Напомним, что вечером 29 октября на улице Итхэвон в Сеуле погибло больше 150 человек, среди них – туристы из РФ. Предполагается, что на узкой улице толпа в 100 тысяч празднующих ринулась в сторону знаменитости, произошла давка. Улица находится под наклоном. Люди, которые дошли до верха и столпились там, в какой-то момент начали падать. Погибло много молодежи от 20 до 30 лет.

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