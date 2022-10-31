На сегодняшний день уже поступили данные по 176 военнослужащим. Фото: Игорь Новиков

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поручил выплатить мобилизованным жителям региона единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей в течение ноября. Об этом он заявил на заседании с участием руководителей органов исполнительной власти, глав муниципальных образований в понедельник, 31 октября.

Выплаты предусмотрены в беззаявительном порядке на основании списков, предоставленных воинскими частями, где служат мобилизованные приморцы. Сейчас в войсках идет составление таких списков.

– На сегодняшний день уже поступили данные по 176 военнослужащим. На этой неделе заканчивает составлять списки ТОФ, данная работа ведется нами с ТОВВМУ, 5-й Армией. Нужно не затягивать и направлять списки по мере готовности, – рассказала руководитель краевого министерства труда и социальной политики Светлана Красицкая.

Центр социальной поддержки населения проводит проверку полученных данных, в том числе на предмет проживания каждого мобилизованного на территории Приморского края. Выплаты будут перечисляться на лицевые счета мобилизованных после предоставления нам верифицированных списков.

Олег Кожемяко подчеркнул, что по поручению Президента России Владимира Путина с 1 ноября минимальные выплаты мобилизованным составят 195 тысяч рублей за каждый месяц нахождения в войсках.

Напомним, получить консультацию по выплате мобилизованные и члены их семей могут в рабочие дни с 09.00 до 18.00 по телефону: 8 (423) 239-38-48.

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