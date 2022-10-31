Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+5°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток31 октября 2022 11:49

В Приморье машина едва не сбила тигра

Хищник перебежал дорогу прямо перед автомобилем
Дарья ИЩУК
Приморским автолюбителям все чаще на глаза попадаются дикие животные.

Приморским автолюбителям все чаще на глаза попадаются дикие животные.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморским автолюбителям все чаще на глаза попадаются дикие животные, и краснокнижные полосатые хищники не исключение. Но иногда такие встречи могут быть опасны, и не для людей, а для самих животных. Именно такая ситуация произошла 31 октября, когда амурский тигр пробежал по дороге прямо перед несущейся машиной.

Хищники пересекают трассу в Шкотовском районе уже не в первый раз. До этого полосатого заметили практически в том же месте, но только в 2019 году. И тогда тигр тоже «пролетел» прямо перед машиной.

При этом на видеорегистраторе, который и запечатлел дикое животное, видна и скорость движения авто. И водитель явно превысил разрешенную на автомагистралях и ехал 126 километров в час. К счастью, тигр и человек, сидящий за рулем, не пострадали.

Но в комментариях приморцы все равно рекомендуют поставить таблички с изображением тигра и требованием снизить скорость. Ведь такие ситуации, когда автомобилисты на большой скорости сбивают редких животных, уже не редкость.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.