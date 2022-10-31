В Приморье машина едва не сбила тигра

Приморским автолюбителям все чаще на глаза попадаются дикие животные. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Приморским автолюбителям все чаще на глаза попадаются дикие животные, и краснокнижные полосатые хищники не исключение. Но иногда такие встречи могут быть опасны, и не для людей, а для самих животных. Именно такая ситуация произошла 31 октября, когда амурский тигр пробежал по дороге прямо перед несущейся машиной.

Хищники пересекают трассу в Шкотовском районе уже не в первый раз. До этого полосатого заметили практически в том же месте, но только в 2019 году. И тогда тигр тоже «пролетел» прямо перед машиной.

При этом на видеорегистраторе, который и запечатлел дикое животное, видна и скорость движения авто. И водитель явно превысил разрешенную на автомагистралях и ехал 126 километров в час. К счастью, тигр и человек, сидящий за рулем, не пострадали.

Но в комментариях приморцы все равно рекомендуют поставить таблички с изображением тигра и требованием снизить скорость. Ведь такие ситуации, когда автомобилисты на большой скорости сбивают редких животных, уже не редкость.

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