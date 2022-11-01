Дожди с грозами ожидаются в Приморье во вторник, 1 ноября

Фото: Анна СОБОЛЬ

Во вторник, 1 ноября, Приморье окажется во власти фронтальных разделов. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают краю дожди и даже грозы в отдельных районах. Ветер возьмет направление с северо-запада, местами до сильного, а воздух прогреется до 14 градусов тепла.

В дальневосточной столице облачно и небольшой дождь, а утром город накрыл туман. Умеренный северо-западный ветер усилится после обеда, температура воздуха +10...+12°С.

В соседнем Уссурийске переменно облачно и тоже небольшой дождь, ветер возьмет направление с северо-запада, а температура воздуха здесь чуть выше – всего на один градус, чем во Владивостоке.

В Находке дожди ожидаются в первой половине дня, температура воздуха +11...+13°C, ветер умеренный северо-западный.

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