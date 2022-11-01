«Будем выпускать беспилотники»: в Приморье собираются производить технику для фронта

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В зоне СВО не хватает тепловизоров, квадрокоптеров и беспилотников. Часть этого оборудования будут производить в Приморском крае. Об этом рассказал глава региона Олег Кожемяко в эфире радио «Комсомольская правда» во Владивостоке на волне 90.4FM.

– Вы держите на личном контроле оснащение наших бойцов. Это тоже важное участие. У нас в студии и вообще в коллективе прозвучало мнение, что есть факторы, объединяющие людей. В первую очередь – это участие. В каком снаряжении есть необходимость? – спросил губернатора ведущий Илья Кузнецов.

– Прежде всего – это приборы тепловизионные, ночного и дневного видения, которые помогают нести дозорную службу на опорных пунктах, позволяют выявлять противников. Сюда же можно включить квадрокоптеры с простым видеонаблюдением или с тепловизорами. Они помогают выявить противника на уровне 500 метров и далее – в зависимости от задач. Также можно назвать летательные аппараты беспилотного типа.

По словам губернатора, сейчас в Приморье разрабатываются механизмы, по которым край сможет производить свои беспилотники и поставлять их в зону СВО:

– Это кооперация предприятий, наших заводов, которые в том числе выпускают и двигатели, композитные материалы, электронно-компонентную базу мы тоже находим среди российских производителей. Поэтому у нас здесь планируется вестись сборка, которая на сегодня будет на 55% состоять из комплектов, производимых на территории Приморья. Эти направления, наверное, самые главные. Очень нужны пикапы и грузовики, которые помогают перевезти оружие и бойцов, быстро перебросить группы.

Также Олег Кожемяко озвучил, что в списке приоритетных теплые вещи и носки, которые быстро изнашиваются.

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