Приближается День народного единства

День народного единства – один из самых молодых государственных праздников России. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Уважаемые жители и гости Владивостока! От имени депутатов Думы города поздравляю вас с Днем народного единства!

Наши предшествующие поколения, объединившись в 1611 году в народное ополчение, нашли в себе силы отринуть разделявшие их противоречия, междоусобные конфликты, чтобы отстоять независимость единого Российского государства.

Праздник, учрежденный в память об этих судьбоносных для страны событиях, мы отмечаем сегодня в особой атмосфере. Единение жителей города Владивостока, Приморья, как и всех российских регионов, направлено в эти дни, в первую очередь, на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной операции по защите мирного населения Донбасса, Херсона и Запорожья.

Проголосовав на референдуме за возможность стать частью России, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей единодушно выбрали для себя мирную жизнь.

Чтобы защитить наших братьев, отстоять их исторический выбор, мобилизованные жители города воинской славы Владивостока пополнили ряды Вооруженных Сил. Добровольцы батальона «Тигр», моряки-тихоокеанцы доблестно преумножают славу Российской Армии и Флота, выполняя ответственные боевые задачи в ходе специальной операции, направленной на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Сегодня всех нас объединяет стремление укрепить боевой дух и моральный настрой наших военнослужащих, кто с честью защищает государственные интересы Отечества. Жители многонационального Владивостока и Приморья оказывают посильную гуманитарную помощь регионам Донбасса.

Убежден, общими усилиями жители города Владивостока и Приморского края внесут достойный вклад в реализацию миротворческой миссии России, направленной на сохранение единения между братскими народами.

В День народного единства примите искренние пожелания крепкого здоровья, стабильности, мирного неба над головой!

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик

Андрей Петрович Брик. Фото: Дума Владивостока

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