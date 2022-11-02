Важные кадровые перестановки произошли в правительстве Приморского края

Об изменениях стало известно во время очередного заседания руководителей региональных органов власти Фото: Сергей БАЛАНОВ

Олег Кожемяко назвал нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, сообщили в правительстве края. Об этом он заявил во время очередного заседания руководителей региональных органов власти. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К обязанностям министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 2 ноября приступил Арест Давтян. Ранее должность занимал Константин Андронович. О том, почему он покинул свой пост, не сообщается.

Арест Давтян Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

СПРАВОЧНО

Арест Давтян трудится в региональных органах власти с 2016 года. Начинал в правовом департаменте тогда еще Администрации Приморского края, после чего перешел в департамент по делам молодежи.

С 2018 года работал в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, с 2020 года – являлся заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

В 2022 году Арест Давтян возглавил представительство Приморского края в городе – побратиме региона в Донецкой Народной Республике – Торезе, руководил процессами восстановления инфраструктуры и оказания помощи населенному пункту. За выполнение поставленных задач представлен к Почетной грамоте Президента РФ.

Имеет высший классный чин Приморского края – действительный государственный советник Приморского края 1 класса.

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