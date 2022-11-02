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НовостиВладивосток2 ноября 2022 1:21

Важные кадровые перестановки произошли в правительстве Приморского края

Нового министра назначил губернатор Олег Кожемяко
Арсений СЕРГЕЕВ
Об изменениях стало известно во время очередного заседания руководителей региональных органов власти

Об изменениях стало известно во время очередного заседания руководителей региональных органов власти

Фото: Сергей БАЛАНОВ

Олег Кожемяко назвал нового министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморья, сообщили в правительстве края. Об этом он заявил во время очередного заседания руководителей региональных органов власти. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

К обязанностям министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края 2 ноября приступил Арест Давтян. Ранее должность занимал Константин Андронович. О том, почему он покинул свой пост, не сообщается.

Арест Давтян

Арест Давтян

Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

СПРАВОЧНО

Арест Давтян трудится в региональных органах власти с 2016 года. Начинал в правовом департаменте тогда еще Администрации Приморского края, после чего перешел в департамент по делам молодежи.

С 2018 года работал в департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам, с 2020 года – являлся заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Приморского края.

В 2022 году Арест Давтян возглавил представительство Приморского края в городе – побратиме региона в Донецкой Народной Республике – Торезе, руководил процессами восстановления инфраструктуры и оказания помощи населенному пункту. За выполнение поставленных задач представлен к Почетной грамоте Президента РФ.

Имеет высший классный чин Приморского края – действительный государственный советник Приморского края 1 класса.

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