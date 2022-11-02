Экскурсии, мастер-классы и интересные лекции

В последние выходные октября дети побывали на различных мероприятиях. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Управление образования администрации Владивостока организует для учащихся среднеобразовательных учреждений города экскурсии, мастер-классы, конкурсы, встречи с интересными людьми и другие полезные активности. Мероприятия проходят благодаря проекту «Суббота городского школьника», который запустили недавно. Главная цель – организация досуга для ребят разных возрастов.

Проект также призван помочь молодежи наладить контакт с органами власти, дать возможность напрямую задавать вопросы специалистам профильных ведомств и вносить свои предложения по развитию города. Также предполагается, что учащиеся смогут побывать на экскурсиях в градообразующих предприятиях, с такой просьбой юные жители города сами обратились к мэру во время первой встречи в рамках проекта. Глава Владивостока поддержал идею и пообещал, что ребята смогут встретиться с ведущими архитекторами, врачами, деятелями культуры и представителями других сфер. Во время общения с мэром старшеклассники из разных районов Владивостока активно интересовались планами по развитию общественных территорий, транспорта, строительством школ и пришкольных стадионов.

– Рад, что вы выбираете самые различные направления. Со своей стороны мы обязательно поможем вам и организуем встречи с экспертами, экскурсии в различные мастерские и на предприятия. Жду от вас перечень всех желаемых направлений. Объединяйтесь в группы, и давайте уже сейчас организуем задуманное, чтобы каждый из вас смог лично познакомиться с той сферой, которой хочет посвятить свою жизнь, – отметил Константин Шестаков.

Глава Владивостока ответил на вопросы старшеклассников. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

Для удобства специалисты разработали сайт saturday-vl.ru, на котором публикуются предстоящие события. Ученики могут сами заранее выбрать интересующие их мероприятия или найти занятие по душе с помощью родителей.

– Планируется привлекать к проекту различные учреждения дополнительного образования, чтобы расширить спектр интересных событий для ребят. Надеемся, что в дальнейшем нам удастся расширить этот проект и выйти за рамки выходного дня, – поделилась заместитель начальника управления образования Анна Кашицына.

В минувшие выходные дети смогли побывать на уроке по вокалу в «Центринформ», экологическом мастер-классе в центре «Эврика» и в академии «ТОП» освоить создание 3D-персонажей для игры. В первый день ноября ребята проявили свои умения в мастер-классе «Золотая осень» в центре детского творчества Фрунзенского района и освоили азы киокусинкай во Дворце спорта «Юность».

2 ноября в 14:50 девчонки могут посетить тренировку по баскетболу в «Юности». А 5 ноября с 11:00 до 15:00 ребят и взрослых приглашают на сказочный своп «Радуйтесь, дети» на Толстого, 5г. Здесь собравшихся ждет шоу-программа с фокусниками, сказками, русскими народными песнями. Также 5 ноября желающих ждут еще на один мастер-класс «Золотые дары осени». Ребят от 7 до 15 лет научат стилизовать овощи и фрукты графически в клубе «Родник» на Овчинникова, 15.

Смотреть за обновлением программы мероприятий можно на сайте saturday-vl.ru, на некоторые из них необходима предварительная запись.

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