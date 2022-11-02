Важный участок дороги перекроют в Приморье

Железнодорожный переезд в Раздольном будет закрыт на ремонт. Фото: Дарья НАУМЕЦ

Движение по железнодорожному переезду в Раздольном будет закрыто с 7 ноября 22:00. Внеплановые ремонтные работы станут причиной неудобств для водителей Приморского края, сообщили сотрудники службы корпоративных коммуникаций ДЖД.

Участок дороги находится в районе улицы Суханова на 9214 километре Транссибирской магистрали. Закрыт для автомобилей он будет всю ночь: ремонт продлится вплоть до 8 ноября 8:00. Однако альтернативный проезд будет организован, но доступен исключительно для машин экстренных служб.

Следует отметить, что 10 сентября 2022 года мужчина за рулем грузовика нарушил ПДД и столкнулся с грузовым поездом. Машинист успел применить экстренное торможение, но «встречи» избежать не удалось. Водитель остался жив и отделался травмами. Последствиями аварии также стали повреждения железной дороги и электровоза.

В ведомстве попросили приморцев заранее спланировать свои поездки и отнестись с пониманием к ремонтным работам.

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