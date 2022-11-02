Во Владивостоке практически все социальные учреждения подключили к отоплению

Тематическая иллюстрация. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Почти все школы, детские сады и учреждения дополнительного образования во Владивостоке подключили к отоплению. Об этом сообщили в городской администрации.

Как рассказали в мэрии, во Владивостоке продолжается проверка подключений к теплу на муниципальных объектах, где находятся дети. Каждый день в городское управление поступает информация о том, какие учреждения получили или не получили тепло. Помимо этого ведется учет температуры воздуха в помещениях. Все неполадки оперативно устраняются.

По словам начальника управления Максима Кильчевского, часть домов в городе остается без отопления из-за аварий на теплосетях, которые устраняют энергетики. В администрации предложили горожанам подключиться и помочь специалистам, чтобы быстрее решать проблемы. Так, жители Владивостока могут сообщить о перебоях в Telegram мэрии @adm_vl_bot , оставить там обращение, которое направят в ресурсоснабжающие организации.

Стоит отметить, что отопительный сезон в некоторых учреждениях приморской столицы стартовал раньше намеченного срока – 15 октября. 24 числа тепло получили социальные организации: детсады и школы. Сейчас у 61% жилого фонда, то есть в 3342 домах, горячие батареи.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.