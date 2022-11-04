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НовостиВладивосток4 ноября 2022 5:25

У пенсионера в Приморье нашли больше 10 килограммов наркотиков

При этом мужчине не вменяют обвинение за сбыт запрещенных веществ
Ростислав САХАЛИНОВ
Во время операции нашли 11 килограмм наркотиков.

Во время операции нашли 11 килограмм наркотиков.

Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье продолжается операция «Мак-2022» – ряд профилактических мероприятий, призванных сократить оборот наркотиков в регионе. В региональном УМВД рассказали о выявлении более 11 килограммов запрещенных веществ у пожилого мужчины.

В Партизанске 61-летний местный житель хранил свыше 10 килограммов масла каннабиса на прилегающем к дому участке. Там же полицейские нашли еще килограмм марихуаны.

При этом подозреваемому вменяют обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере». Это значит, что мужчина не собирался продавать наркотики – они якобы предназначались для собственного использования. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, о культивации мака и конопли, о незаконном сбыте запрещенных веществ жители Приморья могут сообщить по номерам: 8 (4234) 32 16 26 или 102 (с мобильного), телефон дежурной части УМВД Приморья (423) 249 04 91.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что у водителя нашли 27 пакетов с наркотиками. Мужчину остановили на дороге и проверили багажник.

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