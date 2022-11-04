У пенсионера в Приморье нашли больше 10 килограммов наркотиков

Во время операции нашли 11 килограмм наркотиков. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье продолжается операция «Мак-2022» – ряд профилактических мероприятий, призванных сократить оборот наркотиков в регионе. В региональном УМВД рассказали о выявлении более 11 килограммов запрещенных веществ у пожилого мужчины.

В Партизанске 61-летний местный житель хранил свыше 10 килограммов масла каннабиса на прилегающем к дому участке. Там же полицейские нашли еще килограмм марихуаны.

При этом подозреваемому вменяют обвинение по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение без цели сбыта наркотиков в крупном размере». Это значит, что мужчина не собирался продавать наркотики – они якобы предназначались для собственного использования. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, о культивации мака и конопли, о незаконном сбыте запрещенных веществ жители Приморья могут сообщить по номерам: 8 (4234) 32 16 26 или 102 (с мобильного), телефон дежурной части УМВД Приморья (423) 249 04 91.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что у водителя нашли 27 пакетов с наркотиками. Мужчину остановили на дороге и проверили багажник.

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