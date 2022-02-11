В Приморье поймали водителя с крупной партией наркотиков на продажу

Житель Приморья перевозил в своей машине крупную партию наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники ДПС в Фокино остановили для проверки легковушку, водитель которой показался им подозрительным. Экспресс-тест на наркотики показал, что мужчина находится под действием запрещенных веществ.

«Комсомольская правда – Владивосток» выяснила, что внимание инспекторов привлек владелец Nissan Primera. После положительного теста на наркотики полицейские решили осмотреть его машину, и оказалось - не зря.

В багажнике лежал большой пакет с высушенной травой, похожей на коноплю. Сотрудники ДПС сообщили о находке дежурному, который вызвал следственную группу. Подъехавшие оперативники и следователи нашли в машине в общей сложности 27 пакетов с наркотиками. Общий вес изъятых веществ составил 2,5 кг. Полицейские выяснили, что запрещенный груз перевозил 35-летний ранее не судимый житель поселка Дунай.

Изъятую дурман-траву направили на экспертизу, а водителя легковушки задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. Скорее всего, мужчина планировал продавать коноплю мелкими партиями, заранее расфасовав ее по пакетам.

Сейчас по факту хранения и перевозки крупной партии наркотиков заведено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей. Следствие продолжается.

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