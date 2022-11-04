Юным актерам Приморья расскажут про секреты театрального мастерства

Углубиться в секреты мастерства смогут больше 500 ребят. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Приморье станет участником Всероссийского творческого проекта «Встреча с театром». С 6 по 8 ноября во Владивостоке пройдут мастер-классы для детских театральных коллективов. Углубиться в секреты мастерства смогут больше 500 ребят.

В министерстве культуры и архивного дела края рассказали, что на мастер-классы пойдут юные актеры из 19 творческих объединений Артема, Уссурийска, Владивостока, Надеждинского района и Пожарского округа. Три коллектива существуют на базе профессиональных театров.

Во Владивостоке занятия пройдут 6-8 ноября с 11.00-17.00 во Дворце детского творчества. Вести их будут педагог и хореограф Ирина Кузнецова и режиссер, преподаватель по театру, лауреат всероссийских фестивалей Денис Лазутин. Они поделятся с ребятами тайнами актерского мастерства, сценического движения и сценической речи.

А 8 ноября с 14.00 до 17.00 учениками школы искусств №6 Владивостока расскажет про балетное искусство хореограф, заслуженный артист России Илья Кузнецов.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Людей встречают по одежке, а продукцию по упаковке. Оказалось, что в Приморье производят картонную тару мирового уровня. «Комсомолка» узнала, как ее изготавливают…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.