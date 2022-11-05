Во Владивостоке свидание в сауне закончилось кражей телефона и денег

Женщине грозит лишение свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иностранный гость, приехавший во Владивосток, хотел отдохнуть с местной жительницей, но в итоге остался без телефона и почти 30 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД Приморья.

По информации представителей ведомства, мужчина пригласил в сауну малознакомую женщину, которая согласилась на его предложение совместно провести время. Они отдыхали несколько часов, в какой-то момент иностранный гость ушел, оставив свои личные вещи. Его спутница воспользовалась моментом и залезла в карманы его куртки. Там она нашла мобильный телефон и 28 тысяч рублей, все это местная жительница забрала себе.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, 36-летняя женщина ранее была судима. Ее задержали и доставили в полицию, где она во всем призналась. Часть украденных вещей она вернула своему спутнику. На нее завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба человеку). Теперь ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

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