Приморец ударил женщину и выхватил из ее рук сумку с ценностями

Задержанный уже неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Дальнегорске сотрудники полиции по горячим следам задержали грабителя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Приморскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

В полицию с заявлением о краже обратилась местная 43-летняя женщина. Потерпевшая рассказала, что неизвестный буквально на ходу выхватил у нее сумку и скрылся. Более того, мужчина перед кражей ударил пострадавшую. Все это произошло возле дома по проспекту 50 лет Октября, 38.

Как рассказала женщина, она возвращалась из гостей в темное время суток, в сумке у нее были банковские карты, сотовые телефоны и другие материальные ценности.

Несмотря на то, что все случилось неожиданно, пострадавшей удалось запомнить приметы нарушителя и передать их полицейским.

– В ходе проведённых оперативно-розыскных мероприятий оперативниками уголовного розыска в дежурные сутки подозреваемый был задержан. Им оказался 38-летний местный житель, – прокомментировали в ведомстве.

Как выяснилось, ранее задержанный уже неоднократно привлекался к ответственности за подобные преступления. В содеянном он признался и рассказал, что был пьян, а кражу совершил, потому что не хватало денег на очередную покупку алкоголя.

Сумку стражи порядка нашли и вернули законной владелице, а в отношении мужчины следователи завели уголовное дело по факту грабежа. Теперь нарушителю светит лишение свободы на срок до семи лет.

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