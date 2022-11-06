Всех, кто владеет информацией о личности мужчины, просят обращаться по телефонам полиции или волонтеров Фото: Иван МАКЕЕВ

Останки предположительно мужчины обнаружили в районе горы в Приморском крае. Об этом сообщает волонтерское движение «Примпоиск». Полиция обратилась к местным гражданам с просьбой помочь установить личность погибшего. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Сообщается, что в районе горы Туманная, что в селе Анисимовка Шкотовского района, найдены скелетированные останки. По предварительной информации, это мужчина. Специалисты установили, что он был одет в темно-синюю зимнюю куртку, серые зимние штаны, темную кофту на молнии, темные туристические ботинки с салатовыми вставками, белую флисовую балаклаву и темные вязанные варежки.

Ориентировка Фото: ПРОО «ПримПоиск»

Также погибший при себе имел черную поясную сумку с изображением крупных разноцветных листьев, серый каркасный туристический рюкзак, спальный мешок, темно-зеленый термос, топорик, охотничий нож ручной работы и кожаные ножны.

Всех, кто владеет информацией о личности мужчины, просят обращаться по телефонам полиции или волонтеров.

8 (42335) 5-36-68, 102 или 112– полиция

8 914 721 22 32 – волонтеры (Telegram/WhatsApp)

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