Солдаты попросили Олега Кожемяко оказать поддержку.
Фото: Александр КОЦ
В социальных сетях появились странные публикации о проблемах, с которыми столкнулись бойцы приморской 155-й бригады в ДНР. Якобы морские пехотинцы несут большие потери и уже обратились к губернатору края Олегу Кожемяко с просьбой решить вопрос. В правительстве прокомментировали ситуацию.
В письме, которое, по словам источника, направили бойцы 155-й, содержится информация о количестве уничтоженных людей и техники в Павловке. Сообщается, что солдаты попросили Олега Кожемяко оказать поддержку.
– Мы направили это обращение компетентным органам и в военную прокуратуру для выяснения ситуации. Не исключено, что это вброс со стороны противника – украинских спецслужб, – высказался глава региона.
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