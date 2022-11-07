Во Владивостоке мужчина напал на девушку-почтальона и ударил ее камнем по голове

Следком завел уголовное дело по факту разбоя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд рассмотрит уголовное дело о разбойном нападении. В центре внимания – мужчина из столицы Приморья, напавший на девушку-почтальона. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Случилось все в августе 2022 года. 46-летний местный житель специально проследовал за девушкой-почтальоном, зашел за ней в подъезд жилого дома на Котельникова, подошел со спины и ударил камнем по голове несколько раз. Так разбойник планировал забрать у хрупкой жертвы сумку, где на тот момент находились деньги в размере 300 тысяч рублей. Потерпевшая, к слову, не растерялась, и оказала активное сопротивление. На помощь подоспели очевидцы, которые помогли задержать злоумышленника до приезда полиции.

Следком завел уголовное дело по факту разбоя, совершенного с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в крупном размере. Нарушителя сразу же заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

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