Почти все жилые дома во Владивостоке получили отопление

Все социальные объекты города обеспечены теплом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В администрации Владивостока доложили о подключении города к отоплению. Из 3 348 домов тепло получили 3 292, и это 98% от общего количества. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В городском управлении по вопросам топливно-энергетического комплекса уточнили, что такие социальные объекты, как школы, детские сады, больницы и так далее, на сегодняшний день подключены к теплоснабжению полностью. Без тепла остаются буквально считанные единицы жилых домов во Владивостоке, но специалисты работают над этим в усиленном режиме.

Подача отопления занимает несколько дней, потому что необходимо заполнить все магистральные сети. Все мы знаем, что Владивосток – город со сложным рельефом, и это нельзя не учесть при запуске отопления.

– Тепловики традиционно успевают решить эти вопросы в течение недели после запуска отопительного сезона. Осень 2022 года не стала исключением. Без тепла в данный момент остаются лишь те дома, где произошли аварийные порывы на сетях. Над их устранением сейчас трудятся бригады МУПВ «ВПЭС», – уточнили в ведомстве.

Жителям еще раз напоминают, что внутридомовые коммуникации по-прежнему находятся в ведении УК и ТСЖ. От их работы тоже во многом зависит приход тепла в квартиры. Если комфортного температурного фона после запуска отопления нет – самое время обратиться к исполнителю, который должен наладить систему.

– Для этого необходимо составить соответствующий акт, в котором будет отражено, в какой период и какая температура держится в вашей квартире, – сообщили в государственной жилищной инспекции.

Можно также обратиться в свою управляющую компанию, которая сориентирует по срокам устранения проблемы либо перенаправит в ответственную организацию. Узнать адрес, телефон, режим работы управляющей компании можно через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

В случае отсутствия тепла в квартире можно также обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока по тел. 2222-333.

Телефон горячей линии ВПЭС: 209-9000.

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