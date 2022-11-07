Синоптики рассказали, ждать ли жителям Приморья ухудшения погоды на этой неделе

Метеорологи следят за погодной ситуацией. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой рабочей неделе в Приморье ожидается переменчивая погода. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали синоптики портала «Примгидромет», во вторник, 8 ноября, гребень антициклона принесет в край солнце. Ночь обещает быть морозной, а вот днем потеплеет.

В ночь на 9 ноября похолодает до -3…-9°C, и только на южном побережье столбики термометров достигнут положительных значений и покажут до +1…+6°C. Днем воздух прогреется до +11…+17°C.

В ночь на четверг, 10 ноября, ожидается мороз до -1…-8°C, на побережье будет теплее – до +1…+4°C. Днем столбики термометров на большей территории края достигнут +6…+11°C, на северо-востоке +2…+5°C.

В ночь на 11 ноября на востоке и северо-востоке Приморья усилятся морозы, на западе немного потеплеет. Дневные температуры воздуха останутся на том же уровне, что и были в четверг.

Значительные ухудшения погоды ожидаются в Приморье 12 и 13 ноября. По информации синоптиков, расчеты прогностических центров пока расходятся. По данным первых, с Желтого моря через Корейский полуостров начнет смещаться циклон. Он будет двигаться к южному побережью Приморья, а потом в сторону острова Хоккайдо. Другие программы рассчитывают, что стихия придет с запада. В зависимости от траектории движения и получится определить интенсивность и фазу осадков. Метеорологи следят за развитием ситуации.

Во Владивостоке 8 ноября ожидается малооблачность, осадки не предвидятся. Ночью столбики термометров достигнут +1…+3°C, а днем повысятся до +6…+9°C. 9 ноября ночные и дневные температуры потеплеют на 2-4 градуса, а 10 числа вернутся ко вторничным значениям. 11 ноября минимальная температура воздуха достигнет минусовых значений, а максимальная останется в пределах +6…+9°C.

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