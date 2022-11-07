В разных районах Владивостока снесли незаконные гаражи

Перед сносом владельцев предупреждают. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Дорожная служба Владивостока продолжает снос незаконных конструкций, портящих облик города. Речь идет о самовольно установленных гаражах, рекламных конструкциях, павильонах для торговли. Так, совсем недавно на площадке временного хранения оказались больше десяти металлических боксов из разных районов столицы Приморья. Чтобы вернуть их, владельцам придется постараться и побегать по инстанциям.

Под снос пошли гаражи с Багратиона, 4, Чкалова, 3а, Луговой, 21, Кипарисовой, 4, Русской, 58б, и других улиц. Помимо самих металлических коробок специалистам муниципального предприятия «Содержание городских территорий» пришлось вывозить горы мусора, оставленного нерадивыми владельцами. Важно отметить, что прежде чем снести незаконные объекты, собственников заранее предупредили. Однако отреагировали далеко не все.

Специалистам приходится убирать не только гаражи, но и оставшийся хлам. Фото: МБУ «Содержание городских территорий»

Теперь же для возвращения имущества горожанам предстоит предъявить документы о собственности, оплатить работы по демонтажу и штраф за незаконное размещение, а также не забыть рассчитаться за перевозку и хранение объектов. Словом, вывезти самостоятельно и, например, сдать на металлолом было бы гораздо выгоднее.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Владивосток», муниципальные службы еженедельно расчищают город от незаконных объектов. С начала года с улиц вывезли около 700 металлических гаражей. У многих владельцев еще есть время узаконить объекты или демонтировать их самостоятельно.

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