В УМВД по Приморскому краю сменился руководитель

Александр Табакаев занял пост начальника МВД Приморского края. Фото: МВД Приморского края.

В УМВД по Приморскому краю произошли кадровые перемены. Начальником стал генерал-майор полиции Александр Викторович Табакаев. Информация об этом появилась на региональном сайте ведомства.

Родился Александр Табакаев в Красноярском крае. Окончил Омскую высшую школу милиции и Академию Управления МВД России. Карьеру в органах внутренних дел начал еще в 1988 году.

С 2008 года работал в Центре по противодействию экстремизму. В 2014 году Александр Табакаев стал заместителем министра внутренних дел по Республике Алтай, а уже в 2017 году по указу президента России Владимира Путина занял должность заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области.

Теперь же Александр Табакаев занял пост начальника МВД Приморского края. На сайте ведомства указано, что он был назначен на эту должность в ноябре без указания конкретной даты.

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