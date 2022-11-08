В дальневосточной столице переменно облачно, утром очень скользко

Приморский край во вторник, 8 ноября, окажется во власти гребня антициклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». Синоптики обещают день без осадков, но в некоторых районах региона наблюдаются гололедные явления. Ветер возьмет направление с юго-запада, а воздух прогреется до 11 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице переменно облачно, утром очень скользко. В первой половине дня ветер северо-западный, после обеда – умеренный южный. Температура воздуха +7...+9°С.

В соседнем Уссурийске тоже без осадков, до обеда ветер возьмет направление с северо-запада, после – с юга-запада. Воздух сегодня здесь прогреется до 11 градусов тепла.

В Находке также без дождей, умеренный северо-западный и юго-западный ветер, температура воздуха +9...+11°C.

Кстати, синоптики отмечают, что во Владивостоке самым холодным 8 ноября было в 1981 году. Тогда специалисты зафиксировали самую низкую температуру в -13,0 °С. Самый теплый день был в 1931 году – 15,2 градуса со знаком плюс.

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