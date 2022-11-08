Выяснилось, что происходит на полигонах береговых войск в Приморье

Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Полпред совместно с губернатором Приморья проинспектировали полигоны в регионе в ходе рабочей поездки. Об этом сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Юрий Трутнев лично ознакомился с подготовкой военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев.

Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

Специалистов сейчас обучают на полигоне «Бамбурово». Здесь проводятся занятия с боевой стрельбой и вождением боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-80БВ. На войсковом стрельбище выполняется комплекс тренировок со стрелковым оружием и гранатометами.

На полигоне «Горностай» береговых войск Тихоокеанского флота тренируется батальон добровольцев «Тигр», где бойцы учатся вести бой в лесополосе, открытой местности и в городской застройке и применять современное стрелковое оружие: модернизированные автоматы и пулеметы Калашникова, гранатометы, снайперские комплексы.

Фото: Пресс-служба аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе

При подготовке, безусловно, учитывается опыт специальной военной операции, тренируют бойцов инструкторы морской пехоты, прошедшие несколько вооруженных конфликтов, в том числе СВО.

– Нам нужно поддержать обороноспособность нашей страны. Подготовка бойцов ведется людьми, которые имеют опыт боевых действий. Я и в дальнейшем продолжу посещать такие учебные центры, потому что от этого зависят защита нашей страны и жизни наших граждан, – отметил Юрий Трутнев.

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