Паломничество в Индию – мечта многих туристов. Тематическая иллюстрация. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия и Индия работают над упрощением визового режима, что может способствовать открытию новых прямых авиарейсов из Владивостока в Дели или другие штаты страны. Об этом в интервью РИА Новости рассказал министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда», делегация во главе с министром побывала на ВЭФ-2022 во Владивостоке. Уже тогда были приняты шаги по упрощению трансферов между Индией и Дальним Востоком. Тогда Пиюш Гоял обсудил это с полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

– Нам, в первую очередь, нужно сделать все, чтобы у нас было более тесное взаимодействие в этом направлении. Мы готовы работать, разрабатывать методы, чтобы наладить прямые перелеты между Владивостоком и Дели, либо между Владивостоком и одним из основных штатов Индии. Это позволит придать огромный толчок нашим отношениям между людьми и торговым экономическим отношениям, – рассказал в интервью министр.

Новые маршруты могут связать Индию с Новосибирском, Омском, Петербургом и Владивостоком. На данный момент существуют только рейсы Москва – Дели, ведутся полеты в штат Гоа со 2 ноября (компания «Аэрофлот»).

В пресс-службе Международного аэропорта Владивосток еще не прокомментировали возможный запуск рейсов из дальневосточного центра. Конкретные авиакомпании, которые могли бы открыть маршрут из городов ДФО, еще неизвестны.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на обмен туристами с Приморьем претендуют Таиланд и Вьетнам.

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