«Прогулка с врачом во Владивостоке» вернется на набережную Цесаревича в новом формате

Прийти могут все желающие. Фото: из архива Регионального центра общественного здоровья Приморского края.

В субботу, 12 ноября, в приморской столице пройдет праздничная, юбилейная «Прогулка с врачом во Владивостоке». Мероприятие начнется в 10:00 на набережной Цесаревича, посетить его могут все желающие.

Начнется мероприятие в 10:00. Фото: из архива Регионального центра общественного здоровья Приморского края.

Проект существует 10 лет, вошел в «Сборник лучших практик активного долголетия России 2020 года». Множество жителей и гостей Приморья благодаря «Прогулке» зарядились бодростью и новыми знаниями. Во время пандемии мероприятие проходило в виртуальном пространстве, а в этом году оно возвращается на набережную Цесаревича, но в обновленном формате. Участников ждут не только встречи с уникальными людьми, зарядки, мастер-классы по скандинавской ходьбе и другие активности, веселая викторина, консультации с врачом, но и новая практика развития эмоционального интеллекта «Доктор смех».

«Прогулка» существует уже 10 лет. Фото: из архива Регионального центра общественного здоровья Приморского края.

Поучаствовать в мероприятии могут все желающие, главное – любовь к здоровому образу жизни и активность.

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