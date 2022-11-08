В мэрии рассказали, кому не придется платить за парковку

Фото: администрация Владивостока.

В администрации Владивостока рассказали, кто сможет оставлять свои машины в парковочных зонах бесплатно. Специалисты также добавили, что уже готовят документ о том, чтобы оформлять разрешение можно было онлайн.

Итак, кого же коснется бесплатное размещение в платных парковочных зонах? Согласно постановлению администрации Владивостока № 437 от 10 марта 2022 года, в список входят следующие категории: инвалиды (транспортные средства, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов и детей-инвалидов); многодетные (в том числе приемные родители, опекуны, усыновители, попечители).

Также не будут платить за парковку водители транспортных средств пожарных, скорой, полиции, аварийно-спасательных служб, Росгвардии, прокуратуры и других силовых структур, используемых в связи со служебной необходимостью, и транспортных средств участников ВОВ, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Сюда же относятся водители электромобилей, если на парковке есть зарядные устройства. Для них стоянка бесплатна в течение зарядки батареи электромобиля, но не более двух часов подряд.

Подать документы на оформление разрешения можно очно в администрации города. Разрешение не нужно получать инвалидам и водителям машин экстренных, аварийно-спасательных служб, Росгвардии, прокуратуры и других силовых структур, а также тем, кто водит электромобили.

Вечером и ночью с 19:00 до 8:00, в выходные и праздничные дни парковка будет бесплатной для всех.

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