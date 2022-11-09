В Приморье из-за угрозы пожаров временно закрыли популярный маршрут «Земли леопарда»

На этом маршруте дважды проходили соревнования LeoRun. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» временно запретили посещение экологического маршрута «Семивёрстка» и участка «Гамовский». Связано это с пожароопасным периодом. «Тропой леопарда» и «Кравцовские водопады» работают без изменений. Об этом рассказали в пресс-службе нацпарка.

В нацпарке также временно запретили посещение участка «Гамовский». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

«Семивёрстка» – это самая спортивная экотропа нацпарка, здесь дважды проходил полумарафон LeoRun. Маршрут проходит по склонам сопок с видом на Амурский залив, однако в этих местах огонь может быстро распространиться. Временный запрет на посещение не только уменьшит риск появления пожаров, но и обезопасит гостей.

Две другие экотропы продолжают свою работу. Это «визитная карточка» южной части Приморья – «Кравцовские водопады» и маршрут «Тропой леопарда».

Ограничения уменьшат риск появления пожаров. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В минувшие выходные крупные пожары охватили южные территории за пределами заповедника. Из-за огня пострадали земли у пгт Славянка, села Безверхово, а также в Надеждинском районе. На «Земле леопарда» в круглосуточном режиме следят за возможными возгораниями, у инспекторов есть специализированная техника для оперативного тушения пламени.

У инспекторов есть необходимая техника для тушения огня. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

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