Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаCovid-19 во ВладивостокеКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВладивосток9 ноября 2022 2:38

В Приморье из-за угрозы пожаров временно закрыли популярный маршрут «Земли леопарда»

Две другие экотропы продолжают работу без изменений
Павел САХАРОВСКИЙ
На этом маршруте дважды проходили соревнования LeoRun.

На этом маршруте дважды проходили соревнования LeoRun.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В национальном парке «Земля леопарда» временно запретили посещение экологического маршрута «Семивёрстка» и участка «Гамовский». Связано это с пожароопасным периодом. «Тропой леопарда» и «Кравцовские водопады» работают без изменений. Об этом рассказали в пресс-службе нацпарка.

В нацпарке также временно запретили посещение участка «Гамовский».

В нацпарке также временно запретили посещение участка «Гамовский».

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

«Семивёрстка» – это самая спортивная экотропа нацпарка, здесь дважды проходил полумарафон LeoRun. Маршрут проходит по склонам сопок с видом на Амурский залив, однако в этих местах огонь может быстро распространиться. Временный запрет на посещение не только уменьшит риск появления пожаров, но и обезопасит гостей.

Две другие экотропы продолжают свою работу. Это «визитная карточка» южной части Приморья – «Кравцовские водопады» и маршрут «Тропой леопарда».

Ограничения уменьшат риск появления пожаров.

Ограничения уменьшат риск появления пожаров.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В минувшие выходные крупные пожары охватили южные территории за пределами заповедника. Из-за огня пострадали земли у пгт Славянка, села Безверхово, а также в Надеждинском районе. На «Земле леопарда» в круглосуточном режиме следят за возможными возгораниями, у инспекторов есть специализированная техника для оперативного тушения пламени.

У инспекторов есть необходимая техника для тушения огня.

У инспекторов есть необходимая техника для тушения огня.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Колоссальную помощь получат приморцы, работающие на себя

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.