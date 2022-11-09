Творческие коллективы из городов Приморья прошли мастер-классы столичных педагогов

В мастер-классах приняли участие более 500 детей. Фото: министерство культуры и архивного дела Приморского края, театр «Овация».

Творческие коллективы Владивостока, Артема, Надеждинского и Пожарского районов, а также Большого Камня и Уссурийска приняли участие в незабываемых мастер-классах для юных талантов. Несколько дней в муниципальном Дворце детского творчества юных талантов обучали педагоги сценической речи и актерского мастерства из федеральной и культурной столиц России – Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в мэрии Владивостока.

Учениками выступили более 500 детей из 19 разных коллективов. Площадка для всероссийского проекта «Встреча с театром», в рамках которого и прошло обучение, была выбрана неслучайно. Под крылом Дворца детского творчества действуют два заслуженных коллектива Приморья: театры «Этюд» и «Овация». Они тоже вошли в число участников.

– Мастер-класс – потрясающий. Илья Владимирович Кузнецов зарядил нас такой энергией и за короткое время обучил нас многому новому. Как минимум я узнал, что такое танец «Полонез». На мастер-классе нас учили каждому шагу: как правильно стоять, подавать руку партнерше, двигаться, – рассказал участник проекта Михаил Кобызьский.

Илья Кузнецов – солист балета Мариинского театра, заслуженный артист РФ, педагог. Вместе с ним ребят обучали Ирина Кузнецова, глава детской хореографической школы в Санкт-Петербурге, а также режиссер и лауреат всероссийских фестивалей Денис Лазутин.

Как отметили в мэрии, Владивосток стал одним из четырех городов России, участвующих в проекте «Встреча с театром». Полученные знания помогут скорректировать репертуар местных творческих коллективов. По словам замминистра культуры и архивного дела Приморья Ольги Максимчук, проект нацелен и на самих педагогов, так как позволяет обновить методику преподавания.

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