Утренний Владивосток Фото: Анна СОБОЛЬ

В четверг, 10 ноября, Приморский край окажется во власти гребня антициклона. Об этом сообщает портал «Примпогода». По данным синоптиков, в регионе сегодня без осадков, ветер возьмет направление с северо-запада, а воздух прогреется до 11 градусов со знаком плюс.

В дальневосточной столице переменно облачно, без дождей. Утром ветер сильный, в течение дня слабый до умеренного, северо-западный. Температура воздуха +6...+8°С.

В соседнем Уссурийске также без осадков и переменная облачность. Ветер возьмет направление с северо-запада, усилившись после обеда. Воздух здесь прогреется до 9 градусов со знаком плюс.

В Находке от 11 до 13 градусов тепла, умеренный северный и северо-западный ветер, без осадков.

Кстати, согласно многолетним наблюдениям специалистов, самым холодным 10 ноября было в 1990 году. Тогда метеорологи зафиксировали температуру в 14,5 градуса со знаком минус. Самым теплым этот день был в 1994 году – температура отмечалась +13,0 °С.

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