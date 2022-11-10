Памятную доску погибшему в зоне СВО капитану из Приморья установили во Владивостоке

В торжественном мероприятии приняли участие мать и жена погибшего – Татьяна Владимировна и Екатерина Лебедева, а также школьники и учителя, представители администрации Владивостока, военно-патриотических и общественных организаций Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке открыли мемориальную доску погибшему в зоне СВО выпускнику школы № 82. Об этом сообщает мэрия города. Торжественное открытие состоялось в среду, 9 ноября. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Капитан, заместитель командира мотострелкового батальона Михаил Лебедев погиб при исполнении воинского долга в апреле 2022 года в ходе специальной военной операции на Украине. Когда-то приморец учился во Владивостоке, в школе № 82, и теперь именно здесь память о нем решили увековечить.

В торжественном мероприятии приняли участие мать и жена погибшего – Татьяна Владимировна и Екатерина Лебедева, а также школьники и учителя, представители администрации Владивостока, военно-патриотических и общественных организаций.

– Сейчас мы особенно чувствуем, что Родина нуждается в нашей помощи и защите. Безусловно, никакие слова не смогут уменьшить боль от потери близкого человека, но хочется выразить огромную благодарность родным погибшего, которые вырастили настоящего Героя. Михаил Лебедев совершил подвиг и навсегда останется в наших сердцах мужественным офицером, погибшим за Родину, – высказался начальник управления развития общественных инициатив администрации города Владивостока Сергей Язев.

Учителя 82-й школы вспоминают Мишу как открытого, доброго и отзывчивого человека, надежного друга. Занимался спортом, участвовал в олимпиадах и всегда был активистом.

– У этого парня было большое доброе сердце. Он всегда в трудную минуту подставлял друзьям свое плечо и помогал всем, кто просил помощи. Его отличали трудолюбие, добросовестность и глубокая порядочность, – рассказывают о Михаиле Лебедеве те, кто был знаком с ним лично.

В родной школе будущий герой отучился семь лет, а дальше жизнь перебросила его в Уссурийское суворовское училище. В 2010 году Михаил окончил Дальневосточное общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского и проходил службу на российской базе в Гюмри в Армении. Затем его направили в 70-й гвардейский мотострелковый полк в Чеченскую Республику.

После событий 24 февраля 2022 года в составе своего подразделения Лебедев оказался в зоне СВО. О том, что случилось в апреле, уже известно – во время тяжелых боев приморец пал смертью храбрых. Указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, он был посмертно награжден орденом Мужества.

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