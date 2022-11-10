Предприниматели Приморья пожертвовали фронту шесть машин

Машины украсили знаком V. Фото: пресс-служба Октябрьского муниципального округа

Предприниматели Приморского края активно помогают мобилизованным. На этот раз бизнесмены Октябрьского округа передали в зону СВО шесть авто, медикаменты, одежду и другие необходимые вещи. Об этом рассказали в правительстве края.

Чтобы помочь бойцам, объединились сельхозтоваропроизводители и предприниматели в сфере торговли. На собранные средства они купили четыре микроавтобуса и два внедорожника.

– Машины надежные, вместительные, в хорошем техническом состоянии, повышенной проходимости, оснащены новой резиной. Кроме того, за счет собранных предпринимателями и сотрудниками администрации и различных учреждений округа денежных средств приобретены инструменты и оборудование, необходимое нашим парням, выполняющим боевые задачи на передовой, – отметили в правительстве.

Машины украсили знаком V и заполнили коробками с одеждой, лекарствами, письмами школьников с теплыми словами. Все это собрали жители округа. Авто уже отправлены в воинские части, где служат приморцы.

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