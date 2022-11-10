Несколько домов во Владивостоке временно остались без тепла

Сергей Ткачев. Фото: администрация Владивостока.

Во Владивостоке подано отопление во все городские сети. Но несколько домов все же остались временно без тепла. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Объяснил, почему какие-то дома остались без отопления, Сергей Ткачев, глава управления по вопросам ТЭК в администрации Владивостока.

– На сегодняшний день можно говорить о полной подаче тепла на все городские сети. Абсолютно все социальные объекты с теплом. Но есть ряд домов, в которых пока еще нет теплоснабжения. Это связано с порывами, которые возникли после запуска тепла, а также с аварийными ситуациями на внутридомовых сетях. В первом случае работают бригады ВПЭС и ДГК и устраняют их в кратчайшие сроки, во втором – работают управляющие компании, которые тоже делают все возможное, чтобы обеспечить потребителей теплом.

В случае отсутствия тепла нужно обратиться в свою управляющую компанию, которая сориентирует по срокам устранения проблемы. Также обращаться можно в Единую дежурную диспетчерскую службу Владивостока по телефону 2222-333.

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