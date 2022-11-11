Место аварии. Фото: принтскрин видео, Telegram-канал autogarant_vl

На Калинина во Владивостоке водитель малолитражки врезался в опору Золотого моста минувшей ночью с четверга. Рулевой Toyota Starlet в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили местные аварийные комиссары в Telegram-канале Autogarant_vl.

В округе, уточняют в паблике, раздался оглушительный грохот. Опора Золотого моста вылита из бетона, поэтому автомобиль понес сокрушительный урон. От кузова почти ничего не осталось, машина «всмятку». Мужчину реанимировали медики по приезде. Но о его состоянии ничего неизвестно. По предварительной информации, у водителя травма головы и брюшной полости.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о массовой аварии, произошедшей из-за гололеда. Пострадали почти 40 машин, согласно уточненной информации. Из-за нее «отругали» министра транспорта Приморья. Он получил предостережение от прокуратуры.

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