Фото: скриншот из видео

Массовое ДТП произошло ранним утром на трассе в Приморье. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Машины «побились» прямо на мосту, и теперь на этом участке трассы внушительная пробка. Подробности в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Известно, что все случилось, как говорит автор ролика, на мосту на Угловке, в районе улицы Гагарина.

– Куча машин побилось, штук 20. Спереди куча машин и сзади. И пока остановились, еще побились, – делится автомобилист.

Пока что информация о пострадавших отсутствует. Сейчас участники дорожного движения сообщают, что встали в масштабный затор. Это ДТП с участием такого количества машин – далеко не единственное по трассе. Служба аварийных комиссаров «Автогарант» сообщает о многочисленных авариях по трассе:

- ДТП на мосту в Угловом в сторону Владивостока;

- ДТП на трассе Новый – Де-Фриз в сторону Владивостока;

- ДТП на низководном мосту в сторону Владивостока, есть пострадавшие.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

Напомним, что утренний гололед осложнил и движение во Владивостоке. Местные жители сообщили о пробке в районе выезда с острова Русский в сторону Чуркина.

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